Зеленский рассказал, какие вопросы обсудил с Макроном и Стармером в рамках "коалиции желающих"

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая имел отдельные телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Великобритании Киром Стармером, во время которых обсуждались вопросы "дипломатической работы" и дальнейшие действия в рамках "коалиции желающих".

Источник: Зеленский в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что поблагодарил Кира Стармера за новые британские санкции против России, примененные в один день с санкциями ЕС, и отметил, что "было бы хорошо, если бы Соединенные Штаты тоже помогли".

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Президент добавил, что они со Стармером говорили о деталях дипломатической работы и "возможных встречах, которые способны реально обеспечить прекращение огня и движение к длительному миру".

В частности, обсудили разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в понедельник после его общения с главой Кремля.

"Также обсудили наши совместные действия в рамках коалиции желающих. Договорились быть и в дальнейшем в постоянном контакте – почти ежедневном", – пишет Зеленский.

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Относительно разговора с Макроном Зеленский отметил, что он был "очень предметным".

"Продолжаем подготовку решений в рамках коалиции желающих – все становится более практичным. Обсудили поддержку нашей армии, оборонное сотрудничество, наше внутреннее производство оружия в Украине. Конечно, подробно обсудили отношения и координацию с Соединенными Штатами", – рассказал президент.

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