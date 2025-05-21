Зеленский рассказал, какие вопросы обсудил с Макроном и Стармером в рамках "коалиции желающих"
Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая имел отдельные телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Великобритании Киром Стармером, во время которых обсуждались вопросы "дипломатической работы" и дальнейшие действия в рамках "коалиции желающих".
Источник: Зеленский в соцсети Х, передает "Европейская правда"
Детали: Зеленский отметил, что поблагодарил Кира Стармера за новые британские санкции против России, примененные в один день с санкциями ЕС, и отметил, что "было бы хорошо, если бы Соединенные Штаты тоже помогли".
Президент добавил, что они со Стармером говорили о деталях дипломатической работы и "возможных встречах, которые способны реально обеспечить прекращение огня и движение к длительному миру".
В частности, обсудили разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в понедельник после его общения с главой Кремля.
"Также обсудили наши совместные действия в рамках коалиции желающих. Договорились быть и в дальнейшем в постоянном контакте – почти ежедневном", – пишет Зеленский.
Относительно разговора с Макроном Зеленский отметил, что он был "очень предметным".
"Продолжаем подготовку решений в рамках коалиции желающих – все становится более практичным. Обсудили поддержку нашей армии, оборонное сотрудничество, наше внутреннее производство оружия в Украине. Конечно, подробно обсудили отношения и координацию с Соединенными Штатами", – рассказал президент.
Предыстория:
- Перед тем 20 мая Зеленский общался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также – с премьером Италии Джорджей Мелони.
- Мелони в свою очередь сообщила, что говорила с Папой Римским Львом и получила от него подтверждение, что Ватикан готов принять у себя переговоры Украины и РФ о завершении войны.