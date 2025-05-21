В Генштабі підтвердили ураження підсанкційного заводу ОПК в Орловській області

У ніч на 21 травня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів оборонно-промислового комплексу РФ в Орловській області.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями БпЛА. Зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єкту уточнюється".

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Деталі: Військові повідомили, що попри те, що завод перебуває під міжнародними санкціями, щорічно він виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб.

В Генштабі зазначили, що це одне з провідних підприємств російської федерації в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів. Основними напрямками діяльності є виробництво напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок, мікросхем для імпульсних джерел живлення, оптоелектронних комутаторів, сервоприводів.

Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії, пов'язаних з виробництвом зокрема літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал".

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Що було раніше: Перед цим губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що унаслідок атаки БпЛА в місті Болхові "зазнали ушкоджень кілька приватних житлових будинків і будівля Болховського заводу напівпровідникових приладів".

Журналіст "Радіо Свобода" Марк Крутов геолоцирував пожежу біля головної будівлі заводу. Масштаб пошкоджень поки невідомий.