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В Генштабе подтвердили поражение подсанкционного завода ОПК в Орловской области

Станислав ПогориловСреда, 21 мая 2025, 12:57
В Генштабе подтвердили поражение подсанкционного завода ОПК в Орловской области
фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 21 мая подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили Болховский завод полупроводниковых приборов оборонно-промышленного комплекса РФ в Орловской области.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Подтверждено достижение района цели десятью единицами БпЛА. Зафиксирован пожар. Подробная информация о последствиях поражения объекта уточняется".

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Детали: Военные сообщили, что несмотря на то, что завод находится под международными санкциями, ежегодно он производит почти 3 миллиона приборов, а работает на нем около 700 человек.

В Генштабе отметили, что это одно из ведущих предприятий российской федерации в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов. Основными направлениями деятельности являются производство полупроводниковых приборов, микроэлектроники, силовой электроники, диодов и диодных сборок, микросхем для импульсных источников питания, оптоэлектронных коммутаторов, сервоприводов.

Предприятие поставляет продукцию по меньшей мере 19 предприятий военно-промышленного комплекса России, связанных с производством в частности самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал".

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Что предшествовало: Перед этим губернатор Орловской области Андрей Кличков заявил, что в результате атаки БПЛА в городе Болхове "получили повреждения несколько частных жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов".

Журналист "Радио Свобода" Марк Крутов геолоцировал пожар возле главного здания завода. Масштаб повреждений пока неизвестен.

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