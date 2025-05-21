Працівнику ТЦК, який вдарив чоловіка в живіт у Харкові, оголосили підозру в хуліганстві
У Харкові працівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який вдарив чоловіка у живіт під час перевірки документів, повідомили про підозру у хуліганстві.
Джерело: поліція Харківської області
Деталі: Зазначається, що конфлікт виник під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов’язаних. Між військовослужбовцем і місцевим мешканцем спалахнула словесна суперечка, під час якої представник ТЦК вдарив чоловіка.
Потерпілим виявився вчитель історії. Він звернувся до поліції із заявою про злочин. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - "хуліганство".
За результатами слідчих дій, проведених під процесуальним керівництвом Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, військовослужбовцю повідомили про підозру. Санкція інкримінованої статті передбачає до п’яти років обмеження волі.
У поліції наголосили, що реагуватимуть на всі сигнали про можливі порушення прав громадян.
Передісторія:
- 11 травня Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки призначив службове розслідування через відео із соцмереж, на якому представник ТЦК вдаряє цивільного чоловіка у живіт на вулиці Примерівській.
- У заяві відомства йдеться, що конфлікт виник "внаслідок провокаційних дій громадянина", однак сам факт застосування фізичної сили засуджено.
- 13 травня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що чоловік, якого вдарив у живіт представник харківського територіального центру комплектування, є шкільним учителем. Під час інциденту він надав документи, що підтверджують його право на відстрочку від мобілізації.