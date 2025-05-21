Працівнику ТЦК, який вдарив чоловіка в живіт у Харкові, оголосили підозру в хуліганстві

У Харкові працівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який вдарив чоловіка у живіт під час перевірки документів, повідомили про підозру у хуліганстві.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: Зазначається, що конфлікт виник під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов’язаних. Між військовослужбовцем і місцевим мешканцем спалахнула словесна суперечка, під час якої представник ТЦК вдарив чоловіка.

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Потерпілим виявився вчитель історії. Він звернувся до поліції із заявою про злочин. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - "хуліганство".

фото: Національна поліція

За результатами слідчих дій, проведених під процесуальним керівництвом Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, військовослужбовцю повідомили про підозру. Санкція інкримінованої статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

У поліції наголосили, що реагуватимуть на всі сигнали про можливі порушення прав громадян.

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