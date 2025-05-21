Работнику ТЦК, который ударил мужчину в живот в Харькове, объявили подозрение в хулиганстве

В Харькове работнику территориального центра комплектования и социальной поддержки, который ударил мужчину в живот во время проверки документов, сообщили о подозрении в хулиганстве.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: Отмечается, что конфликт возник во время работы мобильной группы по оповещению военнообязанных. Между военнослужащим и местным жителем вспыхнула словесная перепалка, во время которой представитель ТЦК ударил мужчину.

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Пострадавшим оказался учитель истории. Он обратился в полицию с заявлением о преступлении. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - "хулиганство".

фото: Национальная полиция

По результатам следственных действий, проведенных под процессуальным руководством Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, военнослужащему сообщили о подозрении. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

В полиции отметили, что будут реагировать на все сигналы о возможных нарушениях прав граждан.

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