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Работнику ТЦК, который ударил мужчину в живот в Харькове, объявили подозрение в хулиганстве

Анастасия ПроцСреда, 21 мая 2025, 16:00
Работнику ТЦК, который ударил мужчину в живот в Харькове, объявили подозрение в хулиганстве
фото: Национальная полиция

В Харькове работнику территориального центра комплектования и социальной поддержки, который ударил мужчину в живот во время проверки документов, сообщили о подозрении в хулиганстве.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: Отмечается, что конфликт возник во время работы мобильной группы по оповещению военнообязанных. Между военнослужащим и местным жителем вспыхнула словесная перепалка, во время которой представитель ТЦК ударил мужчину.

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Пострадавшим оказался учитель истории. Он обратился в полицию с заявлением о преступлении. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - "хулиганство".

 
фото: Национальная полиция

По результатам следственных действий, проведенных под процессуальным руководством Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, военнослужащему сообщили о подозрении. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

В полиции отметили, что будут реагировать на все сигналы о возможных нарушениях прав граждан.

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Предыстория:

  • 11 мая Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки назначил служебное расследование из-за видео из соцсетей, на котором представитель ТЦК ударяет гражданского мужчину в живот на улице Примеровской.
  • В заявлении ведомства говорится, что конфликт возник "в результате провокационных действий гражданина", однако сам факт применения физической силы осужден.
  • 13 мая городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что мужчина, которого ударил в живот представитель харьковского территориального центра комплектования, является школьным учителем. Во время инцидента он предоставил документы, подтверждающие его право на отсрочку от мобилизации.

ХарьковТЦК
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