Работнику ТЦК, который ударил мужчину в живот в Харькове, объявили подозрение в хулиганстве
В Харькове работнику территориального центра комплектования и социальной поддержки, который ударил мужчину в живот во время проверки документов, сообщили о подозрении в хулиганстве.
Источник: полиция Харьковской области
Детали: Отмечается, что конфликт возник во время работы мобильной группы по оповещению военнообязанных. Между военнослужащим и местным жителем вспыхнула словесная перепалка, во время которой представитель ТЦК ударил мужчину.
Пострадавшим оказался учитель истории. Он обратился в полицию с заявлением о преступлении. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - "хулиганство".
По результатам следственных действий, проведенных под процессуальным руководством Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, военнослужащему сообщили о подозрении. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.
В полиции отметили, что будут реагировать на все сигналы о возможных нарушениях прав граждан.
Предыстория:
- 11 мая Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки назначил служебное расследование из-за видео из соцсетей, на котором представитель ТЦК ударяет гражданского мужчину в живот на улице Примеровской.
- В заявлении ведомства говорится, что конфликт возник "в результате провокационных действий гражданина", однако сам факт применения физической силы осужден.
- 13 мая городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что мужчина, которого ударил в живот представитель харьковского территориального центра комплектования, является школьным учителем. Во время инцидента он предоставил документы, подтверждающие его право на отсрочку от мобилизации.