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На саммите НАТО в Гааге обсудят военную поддержку Украины – Рютте

Татьяна Высоцкая, Анастасия ПроцСреда, 21 мая 2025, 17:20
На саммите НАТО в Гааге обсудят военную поддержку Украины – Рютте
Иллюстративное фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что во время саммита Альянса в Гааге государства-члены сосредоточатся на теме военной помощи Украине. По его словам, цель – обеспечить наилучшие условия для украинского сопротивления и долговременного мирного соглашения в будущем.

Источник: корреспондентка "Европейской правды"

Детали: Рютте подчеркнул, что во время саммита 32 государства-члена НАТО обсудят длительный мир в Украине и ее поддержку, пока продолжаются военные действия.

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"Что касается Украины, это также будет темой обсуждения на саммите (НАТО в Гааге), мы должны убедиться, что Украина, пока продолжается борьба, получит всю возможную коллективную поддержку, чтобы иметь наилучшую возможную позицию для ее продолжения", – подчеркнул Марк Рютте.

"А когда наступит мир, чтобы это было прекращение огня или мирное соглашение, которое будет длительным, устойчивым", – добавил он.

Генсек НАТО подчеркнул, что необходимо "чтобы мы никогда не вернулись к повторению того, что мы видели с Минскими договоренностями".

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"Именно этого я ожидаю от Гаагского саммита, и я достаточно уверен, что мы сможем этого достичь", – подчеркнул он.

"Это действительно покажет, что НАТО в составе 32 стран, с экономикой объемом в 50 триллионов долларов, если объединить все это вместе с расходами на оборону на таком уровне, что мы действительно способны защитить себя от любого противника, любого врага", – подытожил Марк Рютте.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что американская сторона якобы выступает против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится в Гааге 24-25 июня 2025 года.
  • Впоследствии министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что вопрос участия Зеленского и украинской делегации в саммите НАТО будет решать генеральный секретарь Марк Рютте.
  • В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не выступает против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.

НАТОУкраина
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