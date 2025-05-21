У Генштабі спростували заяви РФ про те, що на Курщині закінчились бойові дії

Ситуація на Курському напрямку станом на 21 травня. Мапа - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ 21 травня спростував заяви представників РФ щодо нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Операція підрозділів Сил оборони України на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває.

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Хоча умови залишаються складними, українські захисники утримують займані позиції, виконують поставлені завдання та завдають ефективного ураження противнику".

Деталі: Загалом, за даними Генштабу, з початку операції на Курському напрямку противник втратив 63 402 військовослужбовця, з них 25 625 осіб убитими.

У полон взяли 971 воїна. Знищено або пошкоджено 5664 одиниць російського озброєння та військової техніки.

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Також, українські підрозділи продовжують активні дії у визначених районах Бєлгородської області РФ.

Що передувало: