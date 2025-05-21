У Генштабі спростували заяви РФ про те, що на Курщині закінчились бойові дії
Генеральний штаб ЗСУ 21 травня спростував заяви представників РФ щодо нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Операція підрозділів Сил оборони України на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває.
Хоча умови залишаються складними, українські захисники утримують займані позиції, виконують поставлені завдання та завдають ефективного ураження противнику".
Деталі: Загалом, за даними Генштабу, з початку операції на Курському напрямку противник втратив 63 402 військовослужбовця, з них 25 625 осіб убитими.
У полон взяли 971 воїна. Знищено або пошкоджено 5664 одиниць російського озброєння та військової техніки.
Також, українські підрозділи продовжують активні дії у визначених районах Бєлгородської області РФ.
Що передувало:
- Російські держагентства поширили інформацію, що глава Кремля Володимир Путін нібито відвідав Курську область РФ "вперше з моменту повного визволення регіону", хоча ЗСУ спростовували цю інформацію і повідомляли, що продовжують діяти на території цієї області Росії.