У Росії заявили, що Путін побував на Курщині: у 100 км від кордону з Україною
Російські держагентства поширили інформацію, що глава Кремля Володимир Путін нібито відвідав Курську область РФ.
Джерело: держагентства ТАСС, РИА Новости, пропагандист Павло Зарубін у Telegram та сайт Кремля
Деталі: ДержЗМІ пишуть, що Путін відвідав Курську область "вперше з моменту повного визволення регіону", хоча ЗСУ спростовували цю інформацію і повідомляли, що продовжують діяти на території цієї області Росії.
Повідомляється, що глава РФ нібито побував у самому Курську, де провів зустріч із волонтерами, а також відвідав споруджувану Курську АЕС-2.
Будь-яких доказів цього ні пресслужба Путіна, ні російські держагентства не наводять.
Сайт Кремля опублікував 7 фотографій Путіна за білим столом із чашками і цукерками і повідомив, що нібито під час робочої поїздки правитель РФ також побував у місті Курчатов, де провів нараду з керівниками муніципалітетів Курської області.
А пропагандист Павло Зарубін, який раніше знімав фільм про 25-річне правління Путіна, опублікував відео, на якому очільник Кремля сидить за столом на фоні штор в оточенні якихось людей. Де і коли це знято, не зрозуміло.
За даними РИА Новости, Путін під час цього візиту заявив, що "противник усе ще намагається рухатися в бік кордону Росії", але водночас "доручив збільшити угруповання розмінування в Курській області, щоб люди якомога швидше могли повернутися додому".
Для довідки: Курська АЕС-2 розташована приблизно за 100 км від кордону з Україною.
Передісторія:
- Главі Кремля Володимиру Путіну 26 квітня відзвітували, що нібито "звільнили від ЗСУ" останній населений пункт у Курській області Горналь.
- У Генштабі ЗСУ запевнили, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.