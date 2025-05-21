Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії заявили, що Путін побував на Курщині: у 100 км від кордону з Україною

Ірина БалачукСереда, 21 травня 2025, 09:20
У Росії заявили, що Путін побував на Курщині: у 100 км від кордону з Україною
Глава РФ Володимир Путін нібито під час візиту на Курщину. Фото з сайту Кремля

Російські держагентства поширили інформацію, що глава Кремля Володимир Путін нібито відвідав Курську область РФ.

Джерело: держагентства ТАСС, РИА Новости, пропагандист Павло Зарубін у Telegram та сайт Кремля 

Деталі: ДержЗМІ пишуть, що Путін відвідав Курську область "вперше з моменту повного визволення регіону", хоча ЗСУ спростовували цю інформацію і повідомляли, що продовжують діяти на території цієї області Росії.

Реклама:

Повідомляється, що глава РФ нібито побував у самому Курську, де провів зустріч із волонтерами, а також відвідав споруджувану Курську АЕС-2.

Будь-яких доказів цього ні пресслужба Путіна, ні російські держагентства не наводять. 

 
Пресслужба Путіна переконує, що цей стіл, штори і цукерки перебувають в Курській області РФ
Фото з сайту Кремля

Сайт Кремля опублікував 7 фотографій Путіна за білим столом із чашками і цукерками і повідомив, що нібито під час робочої поїздки правитель РФ також побував у місті Курчатов, де провів нараду з керівниками муніципалітетів Курської області. 

РЕКЛАМА:

А пропагандист Павло Зарубін, який раніше знімав фільм про 25-річне правління Путіна, опублікував відео, на якому очільник Кремля сидить за столом на фоні штор в оточенні якихось людей. Де і коли це знято, не зрозуміло. 

 
Пресслужба Путіна запевняє, що глава РФ побував на Курщині, але якихось доказів цього немає
Фото з сайту Кремля

За даними РИА Новости, Путін під час цього візиту заявив, що "противник усе ще намагається рухатися в бік кордону Росії", але водночас "доручив збільшити угруповання розмінування в Курській області, щоб люди якомога швидше могли повернутися додому".

Для довідки: Курська АЕС-2 розташована приблизно за 100 км від кордону з Україною.

Передісторія:

  • Главі Кремля Володимиру Путіну 26 квітня відзвітували, що нібито "звільнили від ЗСУ" останній населений пункт у Курській області Горналь.
  • У Генштабі ЗСУ запевнили, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

Курська область Путін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото У Росії заявили, що Путін побував на Курщині: у 100 км від кордону з Україною
Ракетний удар по стрільбищу на Сумщині: 6 військових загинули, понад 10 поранені – НГУ
Комбат "Маґури" Ширшин пояснив, чому зробив свою публічну заяву
Рубіо: США чекають на умови припинення вогню від Росії
ЄС вирішив зняти економічні санкції з Сирії
Апеляція ВАКС скасувала вирок Онищенку у справі "Укргазвидобування"
Усі новини...
Курська область
Генштаб про ситуацію на Курщині: Штурмовикам нелегко, але це має стратегічне значення
Генштаб відреагував на слова комбата 47 бригади та пообіцяв рішення
Комбат 47-ї бригади звинуватив командування в "дебільних задачах" на Курщині
Останні новини
10:00
Норвегія готова виділити більше коштів на виробництво дронів в Україні – Зеленський
09:55
Країни G7 готуються дати відсіч напливу дешевих товарів із Китаю
09:54
В Азербайджані стартує чемпіонат світу з мініфутболу
09:36
Зеленський розповів, які питання обговорив з Макроном і Стармером у межах "коаліції охочих"
09:23
Росія запустила 76 БПЛА – вдалося знешкодити 63
09:22
Нафта відреагувала на новини про можливий напад Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану
09:21
ЗМІ: ЄС хоче скоротити частину закордонних представництв задля економії
09:20
фото У Росії заявили, що Путін побував на Курщині: у 100 км від кордону з Україною
09:16
Google додає ШІ-асистента Gemini в браузер Chrome
09:14
Туск допустив закриття кордону, якщо Німеччина повертатиме мігрантів у Польщу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: