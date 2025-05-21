У Росії заявили, що Путін побував на Курщині: у 100 км від кордону з Україною

Глава РФ Володимир Путін нібито під час візиту на Курщину. Фото з сайту Кремля

Російські держагентства поширили інформацію, що глава Кремля Володимир Путін нібито відвідав Курську область РФ.

Джерело: держагентства ТАСС, РИА Новости, пропагандист Павло Зарубін у Telegram та сайт Кремля

Деталі: ДержЗМІ пишуть, що Путін відвідав Курську область "вперше з моменту повного визволення регіону", хоча ЗСУ спростовували цю інформацію і повідомляли, що продовжують діяти на території цієї області Росії.

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Повідомляється, що глава РФ нібито побував у самому Курську, де провів зустріч із волонтерами, а також відвідав споруджувану Курську АЕС-2.

Будь-яких доказів цього ні пресслужба Путіна, ні російські держагентства не наводять.

Пресслужба Путіна переконує, що цей стіл, штори і цукерки перебувають в Курській області РФ Фото з сайту Кремля

Сайт Кремля опублікував 7 фотографій Путіна за білим столом із чашками і цукерками і повідомив, що нібито під час робочої поїздки правитель РФ також побував у місті Курчатов, де провів нараду з керівниками муніципалітетів Курської області.

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А пропагандист Павло Зарубін, який раніше знімав фільм про 25-річне правління Путіна, опублікував відео, на якому очільник Кремля сидить за столом на фоні штор в оточенні якихось людей. Де і коли це знято, не зрозуміло.

Пресслужба Путіна запевняє, що глава РФ побував на Курщині, але якихось доказів цього немає Фото з сайту Кремля

За даними РИА Новости, Путін під час цього візиту заявив, що "противник усе ще намагається рухатися в бік кордону Росії", але водночас "доручив збільшити угруповання розмінування в Курській області, щоб люди якомога швидше могли повернутися додому".

Для довідки: Курська АЕС-2 розташована приблизно за 100 км від кордону з Україною.

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