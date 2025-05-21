В Генштабе опровергли заявления РФ о том, что на Курщине закончились боевые действия
Генеральный штаб ВСУ 21 мая опроверг заявления представителей РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Операция подразделений Сил обороны Украины на определенных направлениях в приграничных районах Курской области продолжается.
Хотя условия остаются сложными, украинские защитники удерживают занимаемые позиции, выполняют поставленные задачи и наносят эффективное поражение противнику".
Детали: Всего, по данным Генштаба, с начала операции на Курском направлении противник потерял 63 402 военнослужащих, из них 25 625 человек убитыми.
В плен взяли 971 воина. Уничтожено или повреждено 5664 единиц вооружения и военной техники РФ.
Также, украинские подразделения продолжают активные действия в определенных районах Белгородской области РФ.
Что предшествовало:
- Российские госагентства распространили информацию, что глава Кремля Владимир Путин якобы посетил Курскую область РФ "впервые с момента полного освобождения региона", хотя ВСУ опровергали эту информацию и сообщали, что продолжают действовать на территории этой области России.