Нетаньягу назвав умови за яких Ізраїль завершить війну в Газі – ЗМІ
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль "готовий" завершити війну в секторі Гази, але лише за умов, які забезпечать національну безпеку, звільнення заручників і вигнання лідерів ХАМАСу з регіону.
Джерело: The Guardian
Деталі: У своїй заяві Біньямін Нетаньяху наголосив, що Ізраїль не припинить військову операцію в Газі, доки не буде "забезпечено безпеку Ізраїлю".
Прем’єр-міністр заявив, що готовий завершити війну за умов, які передбачають повернення заручників, вигнання лідерів ХАМАСу з території Сектору Гази та повне роззброєння регіону.
Нетаньяху наголосив, що Ізраїль має намір "максимально використовувати план Трампа", назвавши його "правильним" і "революційним". За його словами, жителі Гази, які бажають залишити регіон, зможуть це зробити.
Прем’єр розкритикував тих, хто закликає до припинення бойових дій до досягнення поставлених цілей Ізраїлю, зазначивши, що такі вимоги "фактично означають збереження контролю ХАМАСу над Газою".
Передісторія:
- Лідери Ісландії, Ірландії, Люксембургу, Мальти, Норвегії, Словенії та Іспанії 17 травня, закликали Ізраїль негайно припинити військовий наступ у Секторі Гази та забезпечити безперешкодний доступ міжнародних гуманітарних організацій до регіону, оскільки тисячі людей у Секторі Гази можуть померти від голоду, якщо Ізраїль не дозволить негайне відновлення гуманітарних поставок.
- 18 травня ЗМІ повідомили, що тіло фактичного командувача військового крила ХАМАС – Мохаммеда Сінвара – знайшли в тунелі у Газі, по якому минулого тижня завдав ударів ЦАХАЛ.
- 6 лютого Трамп підтвердив свій план "взяти під контроль Сектор Гази" і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рів'єру Близького Сходу".
- Трамп вважає, що Ізраїль міг би передати Газу Сполученим Штатам після завершення бойових дій. При цьому він запропонував безповоротно відселити звідти місцевих мешканців.