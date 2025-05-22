Нетаньягу назвав умови за яких Ізраїль завершить війну в Газі – ЗМІ

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль "готовий" завершити війну в секторі Гази, але лише за умов, які забезпечать національну безпеку, звільнення заручників і вигнання лідерів ХАМАСу з регіону.

Джерело: The Guardian

Деталі: У своїй заяві Біньямін Нетаньяху наголосив, що Ізраїль не припинить військову операцію в Газі, доки не буде "забезпечено безпеку Ізраїлю".

Реклама:

Прем’єр-міністр заявив, що готовий завершити війну за умов, які передбачають повернення заручників, вигнання лідерів ХАМАСу з території Сектору Гази та повне роззброєння регіону.

Нетаньяху наголосив, що Ізраїль має намір "максимально використовувати план Трампа", назвавши його "правильним" і "революційним". За його словами, жителі Гази, які бажають залишити регіон, зможуть це зробити.

Прем’єр розкритикував тих, хто закликає до припинення бойових дій до досягнення поставлених цілей Ізраїлю, зазначивши, що такі вимоги "фактично означають збереження контролю ХАМАСу над Газою".

РЕКЛАМА:

Передісторія: