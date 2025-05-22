Нетаньяху назвал условия при которых Израиль завершит войну в Газе – СМИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "готов" завершить войну в секторе Газа, но только при условиях, которые обеспечат национальную безопасность, освобождение заложников и изгнание лидеров ХАМАСа из региона.
Источник: The Guardian
Детали: В своем заявлении Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не прекратит военную операцию в Газе, пока не будет "обеспечена безопасность Израиля".
Премьер-министр заявил, что готов завершить войну при условиях, которые предусматривают возвращение заложников, изгнание лидеров ХАМАСа с территории Сектора Газа и полное разоружение региона.
Нетаньяху подчеркнул, что Израиль намерен "максимально использовать план Трампа", назвав его "правильным" и "революционным". По его словам, жители Газы, желающие покинуть регион, смогут это сделать.
Премьер раскритиковал тех, кто призывает к прекращению боевых действий до достижения поставленных целей Израиля, отметив, что такие требования "фактически означают сохранение контроля ХАМАСа над Газой".
Предыстория:
- Лидеры Исландии, Ирландии, Люксембурга, Мальты, Норвегии, Словении и Испании 17 мая, призвали Израиль немедленно прекратить военное наступление в Секторе Газа и обеспечить беспрепятственный доступ международных гуманитарных организаций в регион, поскольку тысячи людей в Секторе Газа могут умереть от голода, если Израиль не позволит немедленное восстановление гуманитарных поставок.
- 18 мая СМИ сообщили, что тело фактического командующего военного крыла ХАМАС – Мохаммеда Синвара – нашли в тоннеле в Газе, по которому на прошлой неделе нанес удары ЦАХАЛ.
- 6 февраля Трамп подтвердил свой план "взять под контроль Сектор Газа" и "сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".
- Трамп считает, что Израиль мог бы передать Газу Соединенным Штатам после завершения боевых действий. При этом он предложил безвозвратно отселить оттуда местных жителей.