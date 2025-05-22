Нетаньяху назвал условия при которых Израиль завершит войну в Газе – СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "готов" завершить войну в секторе Газа, но только при условиях, которые обеспечат национальную безопасность, освобождение заложников и изгнание лидеров ХАМАСа из региона.

Источник: The Guardian

Детали: В своем заявлении Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не прекратит военную операцию в Газе, пока не будет "обеспечена безопасность Израиля".

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Премьер-министр заявил, что готов завершить войну при условиях, которые предусматривают возвращение заложников, изгнание лидеров ХАМАСа с территории Сектора Газа и полное разоружение региона.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль намерен "максимально использовать план Трампа", назвав его "правильным" и "революционным". По его словам, жители Газы, желающие покинуть регион, смогут это сделать.

Премьер раскритиковал тех, кто призывает к прекращению боевых действий до достижения поставленных целей Израиля, отметив, что такие требования "фактически означают сохранение контроля ХАМАСа над Газой".

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