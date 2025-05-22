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Нетаньяху назвал условия при которых Израиль завершит войну в Газе – СМИ

Иван ДьяконовЧетверг, 22 мая 2025, 07:15
Нетаньяху назвал условия при которых Израиль завершит войну в Газе – СМИ
Биньямин Нетаньяху. Фото: Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "готов" завершить войну в секторе Газа, но только при условиях, которые обеспечат национальную безопасность, освобождение заложников и изгнание лидеров ХАМАСа из региона.

Источник: The Guardian

Детали: В своем заявлении Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не прекратит военную операцию в Газе, пока не будет "обеспечена безопасность Израиля".

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Премьер-министр заявил, что готов завершить войну при условиях, которые предусматривают возвращение заложников, изгнание лидеров ХАМАСа с территории Сектора Газа и полное разоружение региона.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль намерен "максимально использовать план Трампа", назвав его "правильным" и "революционным". По его словам, жители Газы, желающие покинуть регион, смогут это сделать.

Премьер раскритиковал тех, кто призывает к прекращению боевых действий до достижения поставленных целей Израиля, отметив, что такие требования "фактически означают сохранение контроля ХАМАСа над Газой".

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Предыстория:

  • Лидеры Исландии, Ирландии, Люксембурга, Мальты, Норвегии, Словении и Испании 17 мая, призвали Израиль немедленно прекратить военное наступление в Секторе Газа и обеспечить беспрепятственный доступ международных гуманитарных организаций в регион, поскольку тысячи людей в Секторе Газа могут умереть от голода, если Израиль не позволит немедленное восстановление гуманитарных поставок. 
  • 18 мая СМИ сообщили, что тело фактического командующего военного крыла ХАМАС – Мохаммеда Синвара – нашли в тоннеле в Газе, по которому на прошлой неделе нанес удары ЦАХАЛ.
  • 6 февраля Трамп подтвердил свой план "взять под контроль Сектор Газа" и "сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".
  • Трамп считает, что Израиль мог бы передать Газу Соединенным Штатам после завершения боевых действий. При этом он предложил безвозвратно отселить оттуда местных жителей.

Сектор ГазаИзраильвойна
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