Всесвітньо відомий художник Ай Вейвей отримав футболку УП з Дон Кіхотом і поділився фото

Всесвітньо відомий китайський художник і дисидент Ай Вейвей отримав новий мерч "Української правди" – футболку з ілюстрацією Дон Кіхота, яку сам і створив. Митець поділився з нами фото у новому образі.

На знак подяки за його підтримку України та свободи слова ми надіслали Ай Вейвею 50 футболок із колекції, а також український прапор із підписами журналістів УП.

Героєм нового мерчу став піксельний Дон Кіхот із виставки самого Вейвея – переосмислений образ героя роману іспанського письменника Мігеля де Сервантеса Сааведри.

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Для "Української правди" Дон Кіхот – не просто літературний персонаж, а втілення боротьби за правду. Засновник УП Георгій Гонгадзе, якому 21 травня могло б виповнитися 56 років, асоціював себе саме з Дон Кіхотом і зробив його символом незалежного медіа.

Усі охочі можуть отримати футболку з лімітованої колекції, створеної Українською правдою у партнерстві з Ай Вейвеєм і брендом GASANOVA. Для цього потрібно оформити річну підписку на Клуб УП від 2500 гривень.

Долучайтеся до нашої спільноти Дон Кіхотів!