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Всемирно известный художник Ай Вэйвэй получил футболку УП с Дон Кихотом и поделился фото

Украинская правдаЧетверг, 22 мая 2025, 13:05
Всемирно известный художник Ай Вэйвэй получил футболку УП с Дон Кихотом и поделился фото
Фото: УП

Всемирно известный китайский художник и диссидент Ай Вэйвэй получил новый мерч "Украинской правды" - футболку с иллюстрацией Дон Кихота, которую сам и создал. Художник поделился с нами фото в новом образе.

В знак благодарности за его поддержку Украины и свободы слова мы прислали Ай Вейвею 50 футболок из коллекции, а также украинский флаг с подписями журналистов УП.

Героем нового мерча стал пиксельный Дон Кихот с выставки самого Вейвея - переосмысленный образ героя романа испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведры.

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Для "Украинской правды" Дон Кихот - не просто литературный персонаж, а воплощение борьбы за правду. Основатель УП Георгий Гонгадзе, которому 21 мая могло бы исполниться 56 лет, ассоциировал себя именно с Дон Кихотом и сделал его символом независимого медиа.

Все желающие могут получить футболку из лимитированной коллекции, созданной Украинской правдой в партнерстве с Ай Вейвеем и брендом GASANOVA. Для этого нужно оформить годовую подписку на Клуб УП от 2500 гривен.

Присоединяйтесь к нашему сообществу Дон Кихотов!

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