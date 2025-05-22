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МЗС про "буферну зону" від Путіна: Вона може бути на території Росії

Тетяна ОлійникЧетвер, 22 травня 2025, 20:39
МЗС про буферну зону від Путіна: Вона може бути на території Росії
Георгій Тихий. Фото з сайту МЗС

У Міністерстві закордонних справ зазначили, що заяви лідера Кремля про "буферні зони" лише підтверджують, що саме Росія є перешкодою для мирних зусиль.

Джерело: коментар речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого

Деталі: Тихий зазначив, що подібні заяви від Путіна вже раніше лунали. Втім, він додає, що в час, коли Росію закликають до припинення вогню – такі заяви вкотре демонструють, що єдина причина війни – це сам Путін.

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Пряма мова: "Ці слова доводять наочно, що саме Путін, саме Росія є перешкодою для мирних зусиль зараз і саме на них потрібно посилювати тиск у всіх формах, аби примушувати Росію і Путіна до миру і до повного тривалого припинення вогню.

А щодо "буферних зон", то на території Росії може бути "буферна зона", саме тому Україна з минулого року проводить там операцію".

Що передувало:

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  • Путін у четвер повідомив своїм урядовцям по відеозв’язку про ухвалення рішення створити "буферну зону безпеки" вздовж кордону з Україною.

МЗСПутін
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