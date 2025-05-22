В Министерстве иностранных дел отметили, что заявления лидера Кремля о "буферных зонах" лишь подтверждают, что именно Россия является препятствием для мирных усилий.

Источник: комментарий представителя Министерства иностранных дел Георгия Тихого

Детали: Тихий отметил, что подобные заявления от Путина уже ранее звучали. Впрочем, он добавляет, что во время, когда Россию призывают к прекращению огня – такие заявления в очередной раз демонстрируют, что единственная причина войны – это сам Путин.

Реклама:

Прямая речь: "Эти слова доказывают наглядно, что именно Путин, именно Россия является препятствием для мирных усилий сейчас и именно на них нужно усиливать давление во всех формах, чтобы принуждать Россию и Путина к миру и к полному длительному прекращению огня.

А что касается "буферных зон", то на территории России может быть "буферная зона", именно поэтому Украина с прошлого года проводит там операцию".

Что предшествовало:

РЕКЛАМА: