Deepstate: Армія РФ просунулась біля двох населених пунктів на Донеччині
Четвер, 22 травня 2025, 22:18
Увечері 22 травня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ поблизу двох населених пунктів в Донецькій області.
Джерело: Deepstate
Дослівно: "Ворог просунувся біля Яблунівки та Надіївки"
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Що передувало:
Міністерство оборони Великої Британії 17 травня повідомило про незначні тактичні успіхи армії РФ на Донеччині впродовж останнього місяця, зокрема поблизу Костянтинівки.