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Deepstate: Армія РФ просунулась біля двох населених пунктів на Донеччині

Тетяна ОлійникЧетвер, 22 травня 2025, 22:18
Deepstate: Армія РФ просунулась біля двох населених пунктів на Донеччині
мапа - Deepstate

Увечері 22 травня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ поблизу двох населених пунктів в Донецькій області.

Джерело: Deepstate

Дослівно: "Ворог просунувся біля Яблунівки та Надіївки"

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Що передувало:

Міністерство оборони Великої Британії 17 травня повідомило про незначні тактичні успіхи армії РФ на Донеччині впродовж останнього місяця, зокрема поблизу Костянтинівки.

бойові діївійнаросійсько-українська війнаДонецька область
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