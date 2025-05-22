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Deepstate: Армия РФ продвинулась возле двух населенных пунктов в Донецкой области

Татьяна ОлейникЧетверг, 22 мая 2025, 22:18
Deepstate: Армия РФ продвинулась возле двух населенных пунктов в Донецкой области
карта - Deepstate

Вечером 22 мая аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Источник: Deepstate

Дословно: "Враг продвинулся возле Яблоновки и Надиевки"

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Что предшествовало:

Министерство обороны Великобритании 17 мая сообщило о незначительных тактических успехах армии РФ в Донецкой области в течение последнего месяца, в частности вблизи Константиновки.

боевые действиявойнароссийско-украинская войнаДонецкая область
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