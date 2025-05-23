В российском Ельце заявили об атаке дронов: на заводе аккумуляторов – пожар

В российском городе Елец беспилотники атаковали завод аккумуляторов, возникли пожары, сообщают СМИ и российские Telegram-каналы.

Источник: "Российская служба ВВС", губернатор Липецкой области РФ Игорь Артамонов, российские паблики, Минобороны РФ в Telegram

Детали: "Российская служба BBC" предполагает, что якобы украинские дроны ударили по заводу аккумуляторов в Ельце.

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Артамонов заявил о "возгорании в промышленной зоне".

"Российская служба BBC" также отметила, что местные жители пишут в группах в соцсетях о нескольких "прилетах" беспилотников по заводу "Энергия", производителем аккумуляторов и батарей.

На своем сайте завод отмечает, что является поставщиком, в частности Министерства обороны России.

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Артамонов сообщал о якобы "подавленных" беспилотниках в небе над Ельцем.

Прямая речь Артамонова: "Обломки упали в промышленной зоне, вызвав вспышку. На месте работают оперативные службы, идет эвакуация людей".

Также он сообщил, что якобы пострадавших в результате "падения беспилотника в промышленной зоне" в городе Елец.

Дополнено: Позже Минобороны РФ заявило, что над разными регионами России и временно оккупированным Крымом якобы сбили и перехватили 112 украинских беспилотников.

В частности, 24 БпЛА якобы сбили над Московской областью, 18 – над Тульской, 11 – Курской, по 8 – над Орловской и Брянской, 6 – над Рязанской, 5 – над Калужской, по 3 – над Белгородской и Ивановской, 2 – над Владимирской, по 1 – над Воронежской и Липецкой областями РФ и 22 – над оккупированным Крымом.

Напомним: В России в ночь на 23 мая сообщили о приостановке работы московских аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".