В США судья выдал решение о запрете отменять визы иностранным студентам

Федеральный судья Калифорнии издал общенациональный указ, запрещающий администрации президента США Дональда Трампа лишать иностранных студентов законного статуса для обучения и работы в Штатах.

Источник: Bloomberg

Детали: Вынесенное в четверг решение окружного судьи США Джеффри Уайта в Окленде запрещает отменять легальный статус иностранных студентов без проведения индивидуального рассмотрения и соблюдения критериев, изложенных в федеральных правилах.

Реклама:

Издание напоминает, что администрация Трампа с начала этого года прекратила регистрацию тысяч иностранных граждан в базе данных Student and Exchange Visitor Information Systems (SEVIS).

Этот шаг был сделан после того, как администрация заявила, что принимает меры по борьбе с иностранными студентами с уголовным прошлым.

Отдельно в четверг администрация Трампа сообщила Гарвардскому университету о том, что она отзывает сертификацию учебного заведения по программе SEVIS, что означает, что заведение не может набирать иностранных студентов.

РЕКЛАМА:

Вместе с тем, указывает Bloomberg, распоряжение Уайта касается отдельных студентов, а не учреждений.

Отмена регистрации в базе данных SEVIS фактически означает, что студенты больше не имеют легального статуса в стране, что подвергает их риску ареста, задержания и даже депортации.

В апреле власти США восстановили отмененный статус тысяч студентов, несмотря на несколько судебных споров. Уайт написал, что он озабочен тем, что чиновники пытаются избежать судебного контроля, "резко" меняя позицию для решения отдельных дел в судах по всей стране.

"Непонятно, чем закончится эта игра в прятки, если не запретить ответчикам обходить собственные обязательные правила", – написал федеральный судья.

Противники дел студентов, подпадающих под действие SEVIS, утверждали, что массовые увольнения были незаконными и что, по крайней мере, в некоторых случаях администрация отбирала студентов, которые не соответствовали стандартам для аннулирования своего статуса.

Уайт добавил, что студенты, подавшие иск в его суд, вероятнее всего, добьются успеха, утверждая, что аннулирование их статуса было "произвольным и капризным".

Его постановление также запрещает администрации арестовывать или задерживать студентов на основании аннулирования SEVIS или "налагать какие-либо неблагоприятные юридические последствия", пока идет судебное разбирательство.

Что предшествовало: