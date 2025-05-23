Окупанти атакували залізницю у Чернівецькій області – УЗ

Фото ілюстративне з Telegram Укрзалізниці

Російські загарбники пошкодили залізничну інфраструктуру у Чернівецькій області.

Джерело: Укрзалізниця в Telegram

Дослівно УЗ: "Ворог знову атакує залізницю – цього разу в Чернівецькій області. Внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура".

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Деталі: Зазначається, що працівники та пасажири не постраждали.

"Продовжуємо рух", – підсумували в УЗ.

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