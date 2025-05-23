Оккупанты атаковали железную дорогу в Черновицкой области – УЗ
Пятница, 23 мая 2025, 08:10
Российские захватчики повредили железнодорожную инфраструктуру в Черновицкой области.
Источник: Укрзализныця в Telegram
Дословно УЗ: "Враг снова атакует железную дорогу – на этот раз в Черновицкой области. В результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура".
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Детали: Отмечается, что работники и пассажиры не пострадали.
"Продолжаем движение", – подытожили в УЗ.
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- На рассвете 23 мая в Черновицкой области раздались взрывы.