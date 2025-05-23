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Оккупанты атаковали железную дорогу в Черновицкой области – УЗ

Ирина БалачукПятница, 23 мая 2025, 08:10
Оккупанты атаковали железную дорогу в Черновицкой области – УЗ
Фото иллюстративное из Telegram Укрзализныци

Российские захватчики повредили железнодорожную инфраструктуру в Черновицкой области.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "Враг снова атакует железную дорогу – на этот раз в Черновицкой области. В результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура".

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Детали: Отмечается, что работники и пассажиры не пострадали.

"Продолжаем движение", – подытожили в УЗ.

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