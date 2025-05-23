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Російські дрони долетіли до Буковини і Прикарпаття: горіла залізнична станція, є руйнування  

Ірина БалачукП'ятниця, 23 травня 2025, 09:02
Російські дрони долетіли до Буковини і Прикарпаття: горіла залізнична станція, є руйнування  
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Внаслідок російської дронової атаки 23 травня є пошкодження будинків та авто на Івано-Франківщині, у Чернівецькій області виникла пожежа на залізничній станції.

Джерело: голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук та голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк в Telegram

Пряма мова Онищук: "Вранці Прикарпаття знову атакували ворожі безпілотники. Працювали Сили протиповітряної оборони. Наразі відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів у Коломийському районі".

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Деталі: Запаранюк повідомив, що російські БпЛА також на світанку атакували Буковину.

"Завдячуючи злагодженій роботі воїнів ППО, знищено декілька ворожих цілей. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа на залізничній станції в одному з районів Чернівецької області", – написав голова ОДА.

Він додав, що пожежу оперативно загасили, минулося без постраждалих.

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Передісторія:

безпілотникиІвано-Франківська областьЧернівецька областьпожежа
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