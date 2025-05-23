Російські дрони долетіли до Буковини і Прикарпаття: горіла залізнична станція, є руйнування
Внаслідок російської дронової атаки 23 травня є пошкодження будинків та авто на Івано-Франківщині, у Чернівецькій області виникла пожежа на залізничній станції.
Джерело: голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук та голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк в Telegram
Пряма мова Онищук: "Вранці Прикарпаття знову атакували ворожі безпілотники. Працювали Сили протиповітряної оборони. Наразі відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів у Коломийському районі".
Деталі: Запаранюк повідомив, що російські БпЛА також на світанку атакували Буковину.
"Завдячуючи злагодженій роботі воїнів ППО, знищено декілька ворожих цілей. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа на залізничній станції в одному з районів Чернівецької області", – написав голова ОДА.
Він додав, що пожежу оперативно загасили, минулося без постраждалих.
Передісторія:
- На світанку 23 травня в Чернівецькій області пролунали вибухи.
- Пізніше Укрзалізниця повідомила, що російські загарбники пошкодили залізничну інфраструктуру у Чернівецькій області.