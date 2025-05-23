Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские дроны долетели до Буковины и Прикарпатья: горела ж/д станция, есть разрушения 

Ирина БалачукПятница, 23 мая 2025, 09:02
Российские дроны долетели до Буковины и Прикарпатья: горела ж/д станция, есть разрушения 
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

В результате российской дроновой атаки 23 мая есть повреждения домов и авто на Ивано-Франковщине, в Черновицкой области возник пожар на железнодорожной станции.

Источник: глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук и глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк в Telegram

Прямая речь Онищук: "Утром Прикарпатье снова атаковали вражеские беспилотники. Работали Силы противовоздушной обороны. Известно о повреждении зданий и транспортных средств в Коломыйском районе".

Реклама:

Детали: Запаранюк сообщил, что российские БпЛА также на рассвете атаковали Буковину.

"Благодаря слаженной работе воинов ПВО, уничтожено несколько вражеских целей. В результате падения обломков возник пожар на железнодорожной станции в одном из районов Черновицкой области", – написал глава ОГА.

Он добавил, что пожар оперативно потушили, обошлось без пострадавших.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

беспилотникиИвано-Франковская областьЧерновицкая областьпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоВ Киеве женщина открыла огонь по подъезду дома: полиция устанавливает ее личность
фотоСБУ задержала курсанта ведущего военного института, который готовил удар по вузу
Немецкая компания в обход санкций поставляла технологии в Россию через Словению – Politico
Туск об обещании кандидата в президенты не пускать Украину в НАТО: Это госизмена
Российские дроны долетели до Буковины и Прикарпатья: горела ж/д станция, есть разрушения 
Администрация Трампа лишила Гарвард права принимать иностранных студентов
Все новости...
США могут вывести несколько тысяч военных из Южной Кореи – СМИ
Оккупанты атаковали железную дорогу в Черновицкой области – УЗ
Россияне попали по предприятию на Полтавщине: есть пострадавший, часть людей без света
Оккупанты утром ударили по Купянску: 2 "тяжелых" раненых
Последние новости
13:02
Трамп заявил о масштабном обмене пленными между Украиной и РФ в ближайшее время
13:02
В "Дії" с 24 по 27 мая будет недоступен ряд сервисов
13:01
СМИ: В ЕС начинают закрытые консультации по 18-му пакету санкций против РФ
12:51
На выходных в Украине прогнозируют дожди, грозы и шквалы
12:50
Кабмин уволил членов ликвидированного Регулятора азартных игр
12:45
Морожена риба в квітні подорожчала
12:45
фотоЗастряло в саду: в Норвегии 135-метровое судно чуть не врезалось в дом
12:40
Тюрьма и конфискация имущества: украинцы ответили, какие приговоры коррупционерам являются справедливыми
12:38
Орбан высказался против Украины в ЕС: мол, она "высосет все ресурсы, как губка"
12:35
Почему страна с наибольшими запасами нефти страдает от нищеты?
Все новости...
Реклама:
Реклама: