Российские дроны долетели до Буковины и Прикарпатья: горела ж/д станция, есть разрушения 

В результате российской дроновой атаки 23 мая есть повреждения домов и авто на Ивано-Франковщине, в Черновицкой области возник пожар на железнодорожной станции.

Источник: глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук и глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк в Telegram

Прямая речь Онищук: "Утром Прикарпатье снова атаковали вражеские беспилотники. Работали Силы противовоздушной обороны. Известно о повреждении зданий и транспортных средств в Коломыйском районе".

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Детали: Запаранюк сообщил, что российские БпЛА также на рассвете атаковали Буковину.

"Благодаря слаженной работе воинов ПВО, уничтожено несколько вражеских целей. В результате падения обломков возник пожар на железнодорожной станции в одном из районов Черновицкой области", – написал глава ОГА.

Он добавил, что пожар оперативно потушили, обошлось без пострадавших.

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