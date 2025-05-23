Российские дроны долетели до Буковины и Прикарпатья: горела ж/д станция, есть разрушения
В результате российской дроновой атаки 23 мая есть повреждения домов и авто на Ивано-Франковщине, в Черновицкой области возник пожар на железнодорожной станции.
Источник: глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук и глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк в Telegram
Прямая речь Онищук: "Утром Прикарпатье снова атаковали вражеские беспилотники. Работали Силы противовоздушной обороны. Известно о повреждении зданий и транспортных средств в Коломыйском районе".
Детали: Запаранюк сообщил, что российские БпЛА также на рассвете атаковали Буковину.
"Благодаря слаженной работе воинов ПВО, уничтожено несколько вражеских целей. В результате падения обломков возник пожар на железнодорожной станции в одном из районов Черновицкой области", – написал глава ОГА.
Он добавил, что пожар оперативно потушили, обошлось без пострадавших.
Предыстория:
- На рассвете 23 мая в Черновицкой области раздались взрывы.
- Позже Укрзализныця сообщила, что российские захватчики повредили железнодорожную инфраструктуру в Черновицкой области.