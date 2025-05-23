УЗ: на відновлення колії в Карпатах може піти 3 доби через складнощі з укріпленням

Відновлювальні роботи на залізничній ділянці Ясіня – Вороненко у Карпатах, де стався провал земної породи, можуть збільшитись до 3 діб, наразі для пасажирів організовані автобусні трансфери до резервних потягів.

Джерело: "Укрзалізниця" у Telegram

Дослівно: "Відновлення ділянки розпочато відразу, роботи проводилися всю ніч і триватимуть безупинно до повного відновлення інфраструктури".

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Деталі: Залізничники повідомили, що ділянка є складною для укріплення ґрунту, тому тривалість робіт може збільшитися до 3 діб, вся техніка та відповідні команди вже на місці.

Повідомляється, що пасажирів поїзда № 96 Рахів — Київ "Укрзалізниця" везе резервними вагонами після автобусного трансферу з Ясіні. Такі ж трансфери протягом дня доставлять пасажирів решти поїздів рахівського напрямку до Ясіні, Квасів та Рахова.

Що було раніше: Перед цим через провал земної породи на дільниці Ясіня – Вороненко і тимчасове перекриття руху Укрзалізниця повідомила про зміни в маршрутах потягів на 23 травня.