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УЗ: на восстановление пути в Карпатах может уйти 3 суток из-за сложностей с укреплением

Станислав ПогориловПятница, 23 мая 2025, 09:31
УЗ: на восстановление пути в Карпатах может уйти 3 суток из-за сложностей с укреплением
фото: "Укрзализница"

Восстановительные работы на железнодорожном участке Ясиня - Вороненко в Карпатах, где произошел провал земной породы, могут увеличиться до 3 суток, сейчас для пассажиров организованы автобусные трансферы к резервным поездам.

Источник: "Укрзализница" в Telegram

Дословно: "Восстановление участка начато сразу, работы проводились всю ночь и будут продолжаться непрерывно до полного восстановления инфраструктуры".

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Детали: Железнодорожники сообщили, что участок является сложным для укрепления почвы, поэтому продолжительность работ может увеличиться до 3 суток, вся техника и соответствующие команды уже на месте.

 

Сообщается, что пассажиров поезда № 96 Рахов - Киев "Укрзализныця" везет резервными вагонами после автобусного трансфера из Ясини. Такие же трансферы в течение дня доставят пассажиров остальных поездов раховского направления в Ясини, Квасов и Рахова.

 

Что предшествовало: Перед этим из-за провала земной породы на участке Ясиня - Вороненко и временного перекрытия движения "Укрзализница" сообщила об изменениях в маршрутах поездов на 23 мая.

УкрзализныцяКарпаты
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