Росія в ніч на п’ятницю атакувала "Іскандером" і 175 дронами, 150 – знешкодили  

Росіяни у ніч на 23 травня атакували Україну ракетою та 175-ма дронами типу "Шахед", 150 вдалося знешкодити.

Джерело: повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "У ніч на 23 травня (із 22.30 22 травня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. – рф. та 175-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ…

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Станом на 13.00 протиповітряною обороною знешкоджено 150 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, заході півночі, півдні та в центрі країни. 91 — збито вогневими засобами ураження, 59 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)".

Деталі: В повідомленні Повітряних сил вказується, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Київщина, Житомирщина, Одещина, Чернівеччина та Івано-Франківщина.

Передісторія:

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