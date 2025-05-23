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Россия в ночь на пятницу атаковала "Искандером" и 175 дронами, 150 - обезвредили

Александр ШумилинПятница, 23 мая 2025, 13:36
Россия в ночь на пятницу атаковала Искандером и 175 дронами, 150 - обезвредили
Фото ВС

Россияне в ночь на 23 мая атаковали Украину ракетой и 175-ю дронами типа "Шахед", 150 удалось обезвредить.

Источник: сообщение Воздушных сил ВСУ

Дословно: "В ночь на 23 мая (с 22.30 22 мая) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской обл. и 175-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ...

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По состоянию на 13.00 противовоздушной обороной обезврежено 150 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, западе севере, юге и в центре страны. 91 - сбит огневыми средствами поражения, 59 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий)".

Детали: В сообщении Воздушных сил указывается, что в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Донецкая область, Харьковщина, Киевщина, Житомирщина, Одесская область, Черновицкая и Ивано-Франковская области.

Предыстория:

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  • В результате российской дроновой атаки 23 мая есть повреждения домов и авто на Ивано-Франковщине, в Черновицкой области возник пожар на железнодорожной станции.

Воздушные силы ВСУШахед
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