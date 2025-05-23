В Генштабі підтвердили ураження заводу "Енергія" у Липецькій області РФ

У ніч на 23 травня Сили спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по оборонному підприємству "Енергія" в місті Єлець Липецької області РФ. Завод виробляв батареї для авіабомб, ракет "Іскандер" та озброєння морського базування.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Зазначається, що на території об'єкта пролунала серія вибухів і виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, ціль була уражена, а наслідки атаки ще уточнюються.

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Дослівно: "ПАТ "Енергія" - один з найбільших в РФ виробників хімічних джерел струму. Підприємство є єдиним виробником батарей для модулів планерування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби".

Деталі: Крім того, підприємство виготовляє батареї для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що зупинка цього виробництва може серйозно ускладнити технічну спроможність окупаційної армії РФ у плануванні ракетних атак і роботі високоточної зброї.

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