Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Генштабі підтвердили ураження заводу "Енергія" у Липецькій області РФ

Анастасія ПроцП'ятниця, 23 травня 2025, 15:06
В Генштабі підтвердили ураження заводу Енергія у Липецькій області РФ
фото: Генштаб

У ніч на 23 травня Сили спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по оборонному підприємству "Енергія" в місті Єлець Липецької області РФ. Завод виробляв батареї для авіабомб, ракет "Іскандер" та озброєння морського базування.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Зазначається, що на території об'єкта пролунала серія вибухів і виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, ціль була уражена, а наслідки атаки ще уточнюються.

Реклама:

Дослівно: "ПАТ "Енергія" - один з найбільших в РФ виробників хімічних джерел струму. Підприємство є єдиним виробником батарей для модулів планерування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби".

Деталі: Крім того, підприємство виготовляє батареї для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що зупинка цього виробництва може серйозно ускладнити технічну спроможність окупаційної армії РФ у плануванні ракетних атак і роботі високоточної зброї.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: 

  • Раніше повідомлялось, що у російському місті Єлець безпілотники атакували завод акумуляторів, виникли пожежі, повідомляють ЗМІ та російські Telegram-канали.

Генштабросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Україна повернула з полону 390 людей. Це перша частина великого обміну з РФ
фотоСуддя на спортивному мотоциклі на смерть збив пішохода – ДБР
Трамп оголосив, що готується запровадити 50% мита проти ЄС з червня
відеоУ Києві жінка відкрила вогонь по під’їзду будинку: поліція встановлює її особу
фотоСБУ затримала курсанта провідного військового інституту, який готував удар по вишу
Німецька компанія в обхід санкцій постачала технології до Росії через Словенію – Politico
Усі новини...
Генштаб
Від початку доби на фронті відбулось 101 зіткнення – Генштаб
На фронті майже 150 зіткнень з ворогом, третина на Покровському напрямку – Генштаб
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 104 зіткнення
Останні новини
18:13
Євродепутат заявив, що поїде в Росію говорити про мир і права людини
18:06
фотоПольські військові показали частину укріплень на кордоні з Росією
18:06
"Збираються ховати у воді": ветеран голодує через проблеми з Національним військовим кладовищем
18:04
Опитування: в Угорщині опозиція обганяє партію Орбана за рік до виборів
17:59
футболБитва аутсайдерів: "Оболонь" здолала "Лівий берег", "Ворскла" вибила "Інгулець" у Першу лігу
17:57
Євро відреагував на план Трампа запровадити 50% мита для ЄС
17:42
ВІДЕОДрама в лелечому гнізді: Грицик позбувся свого найменшого пташеняти – Катрусі
17:40
Нацбанк показав, яким буде курс долара та євро після вихідних
17:30
Росіяни вдарили ракетою по Чугуєву: загинула жінка
17:25
Росія знайшла покупця скрапленого газу: укладуть контракт на 3 роки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: