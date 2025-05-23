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В Генштабе подтвердили поражение завода «Энергия» в Липецкой области РФ

Анастасия ПроцПятница, 23 мая 2025, 15:06
В Генштабе подтвердили поражение завода «Энергия» в Липецкой области РФ
фото: Генштаб

В ночь на 23 мая Силы специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по оборонному предприятию "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ. Завод производил батареи для авиабомб, ракет "Искандер" и вооружения морского базирования.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Отмечается, что на территории объекта прогремела серия взрывов и возник масштабный пожар. По предварительной информации, цель была поражена, а последствия атаки еще уточняются.

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Дословно: "ПАО "Энергия" - один из крупнейших в РФ производителей химических источников тока. Предприятие является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы".

Детали: Кроме того, предприятие производит батареи для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и ряда универсальных аккумуляторов, применяемых в системах энергообеспечения специальной техники.

В Генштабе отметили, что остановка этого производства может серьезно осложнить техническую способность оккупационной армии РФ в планировании ракетных атак и работе высокоточного оружия.

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Напомним:

  • Ранее сообщалось, что в российском городе Елец беспилотники атаковали завод аккумуляторов, возникли пожары, сообщают СМИ и российские Telegram-каналы.

Генштаброссийско-украинская война
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