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ОГП: Росіяни розстріляли двох військовополонених на Покровському напрямку

Анастасія ПроцП'ятниця, 23 травня 2025, 16:36
ОГП: Росіяни розстріляли двох військовополонених на Покровському напрямку
фото: Донецька обласна прокуратура

Зранку 22 травня під час штурму позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району окупанти взяли в полон двох українських військових, яких згодом розстріляли.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За оперативною інформацією, на момент атаки на позиції перебували четверо українських захисників. Двох із них росіяни під час наступу захопили в полон та вбили беззбройними у лісосмузі пострілами з автоматичної зброї. Доля ще двох воїнів наразі залишається невідомою.

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Дослівно: "Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. 

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб".

Нагадаємо:

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  • 6 травня у Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що ворог розстріляв трьох полонених військовослужбовців Збройних сил України.

прокуратураполонені
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