ОГП: Россияне расстреляли двух военнопленных на Покровском направлении
Утром 22 мая во время штурма позиций Сил обороны недалеко от поселка Удачное Покровского района оккупанты взяли в плен двух украинских военных, которых впоследствии расстреляли.
Источник: Офис генерального прокурора
Детали: По оперативной информации, на момент атаки на позиции находились четверо украинских защитников. Двух из них россияне во время наступления захватили в плен и убили безоружными в лесополосе выстрелами из автоматического оружия. Судьба еще двух воинов пока остается неизвестной.
Дословно: "Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц".
Напомним:
- 6 мая в Донецкой областной прокуратуре сообщили, что враг расстрелял трех пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины.