ОГП: Россияне расстреляли двух военнопленных на Покровском направлении

Утром 22 мая во время штурма позиций Сил обороны недалеко от поселка Удачное Покровского района оккупанты взяли в плен двух украинских военных, которых впоследствии расстреляли.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: По оперативной информации, на момент атаки на позиции находились четверо украинских защитников. Двух из них россияне во время наступления захватили в плен и убили безоружными в лесополосе выстрелами из автоматического оружия. Судьба еще двух воинов пока остается неизвестной.

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Дословно: "Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц".

Напомним:

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