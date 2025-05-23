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ОГП: Россияне расстреляли двух военнопленных на Покровском направлении

Анастасия ПроцПятница, 23 мая 2025, 16:36
ОГП: Россияне расстреляли двух военнопленных на Покровском направлении
фото: Донецкая областная прокуратура

Утром 22 мая во время штурма позиций Сил обороны недалеко от поселка Удачное Покровского района оккупанты взяли в плен двух украинских военных, которых впоследствии расстреляли.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: По оперативной информации, на момент атаки на позиции находились четверо украинских защитников. Двух из них россияне во время наступления захватили в плен и убили безоружными в лесополосе выстрелами из автоматического оружия. Судьба еще двух воинов пока остается неизвестной.

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Дословно: "Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц".

Напомним:

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  • 6 мая в Донецкой областной прокуратуре сообщили, что враг расстрелял трех пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины.

прокуратурапленные
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