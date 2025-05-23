"Мамо, мене обміняли, я вдома!" – з’явились перші відео з обміну полонених

До України 23 травня повернулись 270 військовополонених та 120 цивільних. Головне управління розвідки, Служба безпеки України та Офіс президента опублікували перші відео з великого обміну.

Джерело: ГУР МО, СБУ, Офіс президента

Деталі: Як зазначили в СБУ, цей обмін – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського.

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Офіс президента опублікував відео з обміну полоненими pic.twitter.com/yicU3w4h13 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 23, 2025

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Начальник ГУР МО Кирило Буданов додав, що з російської неволі звільнили нацгвардійців, прикордонників, десантників, моряків та піхотинців.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов показав відео з обміну військовополоненими pic.twitter.com/NJ8BZjCrbM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 23, 2025

Оновлено: Також до щойно звільнених підходять рідні полонених і запитують чи бачили їхніх близьких у полоні.

Рідні полонених підходять до щойно звільнених і питають чи бачили їхніх рідних у полоні.

Фото та відео - Стас Козлюк для УП pic.twitter.com/gPNai6I3MQ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 23, 2025

ФОТО - СТАС КОЗЛЮК ДЛЯ УП

ФОТО - СТАС КОЗЛЮК ДЛЯ УП

ФОТО - СТАС КОЗЛЮК ДЛЯ УП

Що передувало:

Раніше у п'ятницю стало відомо, що Україна та Росія провели першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000, в рамках якої вдалося повернути 390 людей.