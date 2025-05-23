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"Мамо, мене обміняли, я вдома!" – з’явились перші відео з обміну полонених

Тетяна ОлійникП'ятниця, 23 травня 2025, 18:53
Мамо, мене обміняли, я вдома! – з’явились перші відео з обміну полонених
Фото з Telegram-каналу Володимира Зеленського

До України 23 травня повернулись 270 військовополонених та 120 цивільних. Головне управління розвідки, Служба безпеки України та Офіс президента опублікували перші відео з великого обміну.

Джерело: ГУР МО, СБУ, Офіс президента

Деталі: Як зазначили в СБУ, цей обмін – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського.

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Начальник ГУР МО Кирило Буданов додав, що з російської неволі звільнили нацгвардійців, прикордонників, десантників, моряків та піхотинців.

Оновлено: Також до щойно звільнених підходять рідні полонених і запитують чи бачили їхніх близьких у полоні.

 
ФОТО - СТАС КОЗЛЮК ДЛЯ УП
 
ФОТО - СТАС КОЗЛЮК ДЛЯ УП
 
ФОТО - СТАС КОЗЛЮК ДЛЯ УП

Що передувало: 

Раніше у п'ятницю стало відомо, що Україна та Росія провели першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000, в рамках якої вдалося повернути 390 людей.

обмінполонені
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