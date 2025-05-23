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"Мама, меня обменяли, я дома!" – появились первые видео с обмена пленных

Татьяна ОлейникПятница, 23 мая 2025, 18:53
Мама, меня обменяли, я дома! – появились первые видео с обмена пленных
Фото из Telegram-канала Владимира Зеленского

В Украину 23 мая вернулись 270 военнопленных и 120 гражданских, Главное управление разведки, Служба безопасности Украины и Офис президента опубликовали первые видео с большого обмена.

Источник: ГУР МО, СБУ, Офис президента

Детали: Как отметили в СБУ, этот обмен – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского.

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Начальник ГУР МО Кирилл Буданов добавил, что из российской неволи освободили нацгвардейцев, пограничников, десантников, моряков и пехотинцев.

Что предшествовало:

Ранее в пятницу стало известно, что Украина и Россия провели первую часть договоренности об обмене 1000 на 1000, в рамках которой удалось вернуть 390 человек.

обменпленные
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