"Мама, меня обменяли, я дома!" – появились первые видео с обмена пленных

В Украину 23 мая вернулись 270 военнопленных и 120 гражданских, Главное управление разведки, Служба безопасности Украины и Офис президента опубликовали первые видео с большого обмена.

Источник: ГУР МО, СБУ, Офис президента

Детали: Как отметили в СБУ, этот обмен – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского.

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Офіс президента опублікував відео з обміну полоненими pic.twitter.com/yicU3w4h13 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 23, 2025

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Начальник ГУР МО Кирилл Буданов добавил, что из российской неволи освободили нацгвардейцев, пограничников, десантников, моряков и пехотинцев.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов показав відео з обміну військовополоненими pic.twitter.com/NJ8BZjCrbM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 23, 2025

Что предшествовало:

Ранее в пятницу стало известно, что Украина и Россия провели первую часть договоренности об обмене 1000 на 1000, в рамках которой удалось вернуть 390 человек.