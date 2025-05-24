Рятувальники показали наслідки ворожої комбінованої атаки на Київ

Вранці 24 травня ДСНС показала наслідки ворожої комбінованої атаки на Київ.

Джерело: ДСНС

Деталі: У ніч проти 24 травня Київ опинився під черговим російським обстрілом БпЛА та балістики.

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Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста.

У Солом’янському районі пожежа виникла у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій 5-поверхівці.

Рятувальники ліквідували пожежу силами 30 осіб і 8 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки загоряння ліквідовано.

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За допомогою рятувального капюшона врятували чоловіка, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння передали медикам.

В Оболонському районі сталося загорання на балконах у 9-поверхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів.

Трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес.

Пожежу ліквідували.

У Святошинському районі в одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку сталася пожежа. Роботи тривають.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

У повідомленні додають: "Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється".