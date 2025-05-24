Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рятувальники показали наслідки ворожої комбінованої атаки на Київ

Ольга Глущенко Субота, 24 травня 2025, 05:38
Рятувальники показали наслідки ворожої комбінованої атаки на Київ
фото: ДСНС

Вранці 24 травня ДСНС показала наслідки ворожої комбінованої атаки на Київ.

Джерело: ДСНС

Деталі: У ніч проти 24 травня Київ опинився під черговим російським обстрілом БпЛА та балістики.

Реклама:

Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста.

У Солом’янському районі пожежа виникла у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій 5-поверхівці.

Рятувальники ліквідували пожежу силами 30 осіб і 8 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки загоряння ліквідовано.

РЕКЛАМА:

За допомогою рятувального капюшона врятували чоловіка, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння передали медикам.

В Оболонському районі сталося загорання на балконах у 9-поверхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів.

Трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес.

Пожежу ліквідували.

У Святошинському районі в одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку сталася пожежа. Роботи тривають.

 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС

У повідомленні додають: "Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється".

Київракетний ударбезпілотникиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоРятувальники показали наслідки ворожої комбінованої атаки на Київ
Україна в рамках обміну передала РФ соратника Медведчука
Поліція Гамбурга: Напад з ножем вчинила 39-річна жінка, постраждали 12 людей
Портнов перед вбивством був в Україні – УП
"Мамо, мене обміняли, я вдома!" – з’явились перші відео з обміну полонених
"Збираються ховати у воді": ветеран голодує через проблеми з Національним військовим кладовищем
Усі новини...
ЦВК просить терміново допомогти, бо у виборчкомах бракує людей
Через російські обстріли на Харківщині одна людина загинула, ще пʼятеро поранені
Війська РФ обстріляли Донеччину: 3 цивільних загинули, ще 5 поранено
Київ та область атакували російські БпЛА і балістика: є постраждалі
Останні новини
08:42
ЄС тимчасово відновить квоти для української агропродукції
08:27
Росія вбила ще 6 цивільних і понад 20 поранила на Донеччині та Херсонщині
07:52
Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1130 окупантів
07:40
Росіяни за добу завдали понад 400 ударів по Запорізькій області
06:56
Російський Єльц знову атакують дрони – соцмережі
06:20
фотоЗМІ опублікували фото київської Оболоні після масованої атаки
05:38
фотоРятувальники показали наслідки ворожої комбінованої атаки на Київ
04:40
Пентагон заперечив можливість виведення військ США з Південної Кореї
03:44
Трамп підписав укази про "ядерне відродження" США і стандарти науки
02:30
Росіяни вдарили по Білопіллю на Сумщині, поранили чоловіка
Усі новини...
Реклама:
Реклама: