Рятувальники показали наслідки ворожої комбінованої атаки на Київ
Вранці 24 травня ДСНС показала наслідки ворожої комбінованої атаки на Київ.
Джерело: ДСНС
Деталі: У ніч проти 24 травня Київ опинився під черговим російським обстрілом БпЛА та балістики.
Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста.
У Солом’янському районі пожежа виникла у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій 5-поверхівці.
Рятувальники ліквідували пожежу силами 30 осіб і 8 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки загоряння ліквідовано.
За допомогою рятувального капюшона врятували чоловіка, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння передали медикам.
В Оболонському районі сталося загорання на балконах у 9-поверхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів.
Трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес.
Пожежу ліквідували.
У Святошинському районі в одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів через російську атаку сталася пожежа. Роботи тривають.
У повідомленні додають: "Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється".