Спасатели показали последствия вражеской комбинированной атаки на Киев

Утром 24 мая ГСЧС показала последствия вражеской комбинированной атаки на Киев.

Источник: ГСЧС

Детали: В ночь на 24 мая Киев оказался под очередным российским обстрелом БпЛА и баллистики.

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Спасатели ликвидируют последствия сразу в нескольких локациях города.

В Соломенском районе пожар возник в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой 5-этажке.

Спасатели ликвидировали пожар силами 30 человек и 8 единиц пожарно-спасательной и специальной техники возгорания ликвидированы.

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С помощью спасательного капюшона спасли мужчину, которого с предварительным диагнозом отравление продуктами горения передали медикам.

В Оболонском районе произошло возгорание на балконах в 9-этажке на уровне 3, 4, 5 и 6 этажей.

Три человека спасатели вывели на свежий воздух, еще четверо обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом острая реакция на стресс.

Пожар был ликвидирован.

В Святошинском районе в одноэтажном нежилом здании по хранению лакокрасочных материалов из-за российской атаки произошел пожар. Работы продолжаются.

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

фото: ГСЧС

В сообщении добавляют: "Информация о возможных пострадавших уточняется".