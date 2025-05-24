Спасатели показали последствия вражеской комбинированной атаки на Киев
Утром 24 мая ГСЧС показала последствия вражеской комбинированной атаки на Киев.
Источник: ГСЧС
Детали: В ночь на 24 мая Киев оказался под очередным российским обстрелом БпЛА и баллистики.
Спасатели ликвидируют последствия сразу в нескольких локациях города.
В Соломенском районе пожар возник в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой 5-этажке.
Спасатели ликвидировали пожар силами 30 человек и 8 единиц пожарно-спасательной и специальной техники возгорания ликвидированы.
С помощью спасательного капюшона спасли мужчину, которого с предварительным диагнозом отравление продуктами горения передали медикам.
В Оболонском районе произошло возгорание на балконах в 9-этажке на уровне 3, 4, 5 и 6 этажей.
Три человека спасатели вывели на свежий воздух, еще четверо обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом острая реакция на стресс.
Пожар был ликвидирован.
В Святошинском районе в одноэтажном нежилом здании по хранению лакокрасочных материалов из-за российской атаки произошел пожар. Работы продолжаются.
В сообщении добавляют: "Информация о возможных пострадавших уточняется".