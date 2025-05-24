Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нічна атака РФ на столицю: поранено 15 людей, пошкоджені будинки та ТРЦ

Роман ПетренкоСубота, 24 травня 2025, 10:14
Нічна атака РФ на столицю: поранено 15 людей, пошкоджені будинки та ТРЦ
фото: поліція

Унаслідок нічної російської атаки у Києві нарахували 15 постраждалих, також БПлА та балістикою пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Окрім житлових будинків, пошкоджені торгівельно-розважальний центр "Блокбастер Молл", навчальний заклад, 8 автомобілів та приміщення котельні.

Реклама:

У Соломʼянському районі уламки БПлА влучили у квартиру на пʼятому поверсі й відбулось займання. Постраждало семеро осіб від 35 до 63 років.

У Дніпровському районі постраждало подружжя, чоловік та жінка 40 та 41 років, яким у квартиру на пʼятому поверсі залетів уламок.

В Оболонському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 4 поверхи 9-типоверхового житлового будинку. За допомогою звернулися пʼятеро постраждалих.

РЕКЛАМА:

Також поранення отримала одна людина в Голосіївському районі.

Передісторія: У ніч на 24 травня Київ опинився під черговим російським обстрілом БпЛА та балістики.

Київракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоНічна атака РФ на столицю: поранено 15 людей, пошкоджені будинки та ТРЦ
Росіяни атакували 14 балістичними ракетами та 250 безпілотниками – ПС
фотоРятувальники показали наслідки ворожої комбінованої атаки на Київ
Україна в рамках обміну передала РФ соратника Медведчука
Поліція Гамбурга: Напад з ножем вчинила 39-річна жінка, постраждали 12 людей
Портнов перед вбивством був в Україні – УП
Усі новини...
ЗМІ опублікували фото київської Оболоні після масованої атаки
ГУР зафіксувало 150 страт українських військових у полоні окупантів
Скандальні борди "Кінець": штаб Порошенка знайшов слід Коломойського
Зеленський знову наголосив на припиненні вогню після нічної масштабної атаки
Останні новини
13:01
Зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ по Одесі в п’ятницю
12:49
ЄС подумує відключити 20 російських банків від SWIFT – ЗМІ
12:45
"Нас тримала надія повернутись додому": історії захисників, звільнених у перший день великого обміну
12:34
Суд заборонив Трампу скасовувати право Гарварда приймати іноземних студентів
12:21
фотоДрони атакували російський хімкомбінат "Азот" - росЗМІ
12:05
Трамп підтримав пропозицію Nippon Steel про купівлю US Steel
11:50
відеоЗеленський знову наголосив на припиненні вогню після нічної масштабної атаки
11:36
Посол ЄС після атаки на Київ порадила тим, хто сумнівається в намірах РФ, читати новини
11:15
У Трампа назвали обмін полоненими "найпозитивнішим результатом" переговорів у Туреччні
10:58
Як лікувати бойові черепно-мозкові травми? Україні затвердили ще 4 протоколи меддопомоги
Усі новини...
Реклама:
Реклама: