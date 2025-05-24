Нічна атака РФ на столицю: поранено 15 людей, пошкоджені будинки та ТРЦ

Унаслідок нічної російської атаки у Києві нарахували 15 постраждалих, також БПлА та балістикою пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Окрім житлових будинків, пошкоджені торгівельно-розважальний центр "Блокбастер Молл", навчальний заклад, 8 автомобілів та приміщення котельні.

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У Соломʼянському районі уламки БПлА влучили у квартиру на пʼятому поверсі й відбулось займання. Постраждало семеро осіб від 35 до 63 років.

У Дніпровському районі постраждало подружжя, чоловік та жінка 40 та 41 років, яким у квартиру на пʼятому поверсі залетів уламок.

В Оболонському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 4 поверхи 9-типоверхового житлового будинку. За допомогою звернулися пʼятеро постраждалих.

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Також поранення отримала одна людина в Голосіївському районі.

Передісторія: У ніч на 24 травня Київ опинився під черговим російським обстрілом БпЛА та балістики.