Нічна атака РФ на столицю: поранено 15 людей, пошкоджені будинки та ТРЦ
Унаслідок нічної російської атаки у Києві нарахували 15 постраждалих, також БПлА та балістикою пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах.
Джерело: поліція Києва
Деталі: Окрім житлових будинків, пошкоджені торгівельно-розважальний центр "Блокбастер Молл", навчальний заклад, 8 автомобілів та приміщення котельні.
У Соломʼянському районі уламки БПлА влучили у квартиру на пʼятому поверсі й відбулось займання. Постраждало семеро осіб від 35 до 63 років.
У Дніпровському районі постраждало подружжя, чоловік та жінка 40 та 41 років, яким у квартиру на пʼятому поверсі залетів уламок.
В Оболонському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 4 поверхи 9-типоверхового житлового будинку. За допомогою звернулися пʼятеро постраждалих.
Також поранення отримала одна людина в Голосіївському районі.
Передісторія: У ніч на 24 травня Київ опинився під черговим російським обстрілом БпЛА та балістики.