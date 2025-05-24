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Ночная атака РФ на столицу: ранены 15 человек, повреждены дома и ТРЦ

Роман ПетренкоСуббота, 24 мая 2025, 10:14
Ночная атака РФ на столицу: ранены 15 человек, повреждены дома и ТРЦ
фото: полиция

В результате ночной российской атаки в Киеве насчитали 15 пострадавших, также БПлА и баллистикой повреждены жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах.

Источник: полиция Киева

Детали: Кроме жилых домов, повреждены торгово-развлекательный центр "Блокбастер Молл", учебное заведение, 8 автомобилей и помещение котельной.

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В Соломенском районе обломки БПлА попали в квартиру на пятом этаже и произошло возгорание. Пострадали семь человек от 35 до 63 лет.

В Днепровском районе пострадали супруги, мужчина и женщина 40 и 41 года, которым в квартиру на пятом этаже залетел осколок.

В Оболонском районе в результате вражеской атаки повреждены 4 этажа 9-тиэтажного жилого дома. За помощью обратились пятеро пострадавших.

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Также ранения получил один человек в Голосеевском районе.

Предыстория: В ночь на 24 мая Киев оказался под очередным российским обстрелом БпЛА и баллистики.

Киевракетный удар
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