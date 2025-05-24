Ночная атака РФ на столицу: ранены 15 человек, повреждены дома и ТРЦ
В результате ночной российской атаки в Киеве насчитали 15 пострадавших, также БПлА и баллистикой повреждены жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах.
Источник: полиция Киева
Детали: Кроме жилых домов, повреждены торгово-развлекательный центр "Блокбастер Молл", учебное заведение, 8 автомобилей и помещение котельной.
В Соломенском районе обломки БПлА попали в квартиру на пятом этаже и произошло возгорание. Пострадали семь человек от 35 до 63 лет.
В Днепровском районе пострадали супруги, мужчина и женщина 40 и 41 года, которым в квартиру на пятом этаже залетел осколок.
В Оболонском районе в результате вражеской атаки повреждены 4 этажа 9-тиэтажного жилого дома. За помощью обратились пятеро пострадавших.
Также ранения получил один человек в Голосеевском районе.
Предыстория: В ночь на 24 мая Киев оказался под очередным российским обстрелом БпЛА и баллистики.