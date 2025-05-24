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Зеленський знову наголосив на необхідності припинення вогню після нічної масштабної атаки

Роман ПетренкоСубота, 24 травня 2025, 11:50
Зеленський знову наголосив на необхідності припинення вогню після нічної масштабної атаки
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії по Україні у ніч на 24 травня, нагадавши, що Київ багато разів пропонував припинення вогню.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Складна ніч для всієї України...

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... З кожним таким обстрілом світ переконується, що причина затягування війни в Москві. Україна багато разів пропонувала припинення вогню – як повне, так і в небі. Усе це проігноровано. Очевидно, що потрібно тиснути на Росію значно сильніше, щоб був результат і почалася справжня дипломатія".

Деталі: Зеленський наголосив, що його команда чекає на санкційні кроки від США, Європи та всіх наших партнерів.

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Нагадаємо: За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних безпілотників.

Зеленськийперемир’я
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