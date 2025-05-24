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Зеленский снова подчеркнул необходимость прекращения огня после ночной масштабной ночной атаки

Роман ПетренкоСуббота, 24 мая 2025, 11:50
Зеленский снова подчеркнул необходимость прекращения огня после ночной масштабной ночной атаки
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России по Украине в ночь на 24 мая, напомнив, что Киев много раз предлагал прекращение огня.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Сложная ночь для всей Украины...

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... С каждым таким обстрелом мир убеждается, что причина затягивания войны в Москве. Украина много раз предлагала прекращение огня - как полное, так и в небе. Все это проигнорировано. Очевидно, что нужно давить на Россию значительно сильнее, чтобы был результат и началась настоящая дипломатия".

Детали: Зеленский отметил, что его команда ждет санкционных шагов от США, Европы и всех наших партнеров.

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Напомним: По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 24 мая россияне запустили по Украине 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 250 ударных беспилотников.

Зеленскийперемирие
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