Зеленский снова подчеркнул необходимость прекращения огня после ночной масштабной ночной атаки
Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России по Украине в ночь на 24 мая, напомнив, что Киев много раз предлагал прекращение огня.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь Зеленского: "Сложная ночь для всей Украины...
... С каждым таким обстрелом мир убеждается, что причина затягивания войны в Москве. Украина много раз предлагала прекращение огня - как полное, так и в небе. Все это проигнорировано. Очевидно, что нужно давить на Россию значительно сильнее, чтобы был результат и началась настоящая дипломатия".
Детали: Зеленский отметил, что его команда ждет санкционных шагов от США, Европы и всех наших партнеров.
Напомним: По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 24 мая россияне запустили по Украине 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 250 ударных беспилотников.