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Ігнат: РФ модернізувала балістичні ракети "Іскандер-М"

Українська правдаСубота, 24 травня 2025, 13:54
Ігнат: РФ модернізувала балістичні ракети Іскандер-М
комплекс іскандер, фото з вікіпедії

Російська армія модернізувала свої балістичні ракети "Іскандер-М".

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

Деталі: За його словами, йдеться про застосування радіолокаційних пасток. Через це системи Patriot можуть працювати менш ефективно.

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Пряма мова Ігната: "Ракети, які атакують по балістичній траєкторії, "Іскандер-М", були удосконалені, модернізовані. Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток ... Політ квазіракети по такій квазітраєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій і падає, а летить і здійснює маневри... Системі Patriot, яка збиває балістику, власне, вираховує точку перехоплення ракет важче цю точку передбачити".

Передісторія:

  • У ніч на суботу Росія запустила 14 балістичних ракет та 250 дронів. Збито вдалося 6 балістичних ракет та 128 безпілотників, ще 117 дронів визнані "локаційно втраченими" та подавленими РЕБ.

Росіяарміязброя
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