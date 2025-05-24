Ігнат: РФ модернізувала балістичні ракети "Іскандер-М"

Російська армія модернізувала свої балістичні ракети "Іскандер-М".

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

Деталі: За його словами, йдеться про застосування радіолокаційних пасток. Через це системи Patriot можуть працювати менш ефективно.

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Пряма мова Ігната: "Ракети, які атакують по балістичній траєкторії, "Іскандер-М", були удосконалені, модернізовані. Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток ... Політ квазіракети по такій квазітраєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій і падає, а летить і здійснює маневри... Системі Patriot, яка збиває балістику, власне, вираховує точку перехоплення ракет важче цю точку передбачити".

Передісторія: