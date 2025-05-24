Игнат: РФ модернизировала баллистические ракеты "Искандер-М"

Российская армия модернизировала свои баллистические ракеты "Искандер-М".

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона

Детали: По его словам, речь идет о применении радиолокационных ловушек. Из-за этого системы Patriot могут работать менее эффективно.

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Прямая речь Игната: "Ракеты, которые атакуют по баллистической траектории – "Искандер-М" – были модернизированы. Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек. Полет квазиракеты происходит по квазитраектории – ракета в полете не летит по прямой и не просто падает, а совершает маневры. Системе Patriot, которая предназначена для сбивания баллистики и рассчитывает точку перехвата, сложнее эту точку предугадать".

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