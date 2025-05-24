Ще понад 300 захисників повернули з російського полону

Президент Володимир Зеленський заявив, що ще 307 українських захисників повернули з російського полону.

Джерело: Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження.

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Серед тих, хто повернувся, воїни нашої армії, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України (пізніше ОП уточнив, що серед звільнених є оператори дронів Сил безпілотних систем - ред.)".

Деталі: За даними Коордштабу, усі 307 визволених - чоловіки рядового та сержантського складу.

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Повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

У нинішньому обміні повертаються 27 захисників Маріуполя.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Перед цим російське МО заявило, що також отримало 307 окупантів.

Що передувало: У п'ятницю Україна та Росія провели першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000, в рамках якої вдалося повернути 390 людей. З них 270 військових та 120 цивільних громадян.