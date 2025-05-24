Еще более 300 защитников вернули из российского плена
Президент Владимир Зеленский заявил, что еще 307 украинских защитников вернули из российского плена.
Источник: Зеленский и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленнымив Telegram
Прямая речь Зеленского: "Второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции. Только за эти два дня уже вернули 697 человек. Завтра ожидаем продолжения.
Среди тех, кто вернулся сегодня, воины нашей армии, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины (позже ОП уточнил, что среди освобожденных есть операторы дронов Сил беспилотных систем - ред.)".
Детали: По данным Коордштаба, все 307 освобожденных - мужчины рядового и сержантского состава.
Вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, СБС, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.
В нынешнем обмене возвращаются 27 защитников Мариуполя.
Всего домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.
Перед этим российское МО заявило, что также получило 307 оккупантов.
Напомним: В пятницу Украина и Россия провели первую часть договоренности об обмене 1000 на 1000, в рамках которой удалось вернуть 390 человек. Из них 270 военных и 120 гражданских граждан.