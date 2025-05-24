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Еще более 300 защитников вернули из российского плена

Роман ПетренкоСуббота, 24 мая 2025, 13:53
Еще более 300 защитников вернули из российского плена
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что еще 307 украинских защитников вернули из российского плена.

Источник: Зеленский и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленнымив Telegram

Прямая речь Зеленского: "Второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции. Только за эти два дня уже вернули 697 человек. Завтра ожидаем продолжения.

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Среди тех, кто вернулся сегодня, воины нашей армии, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины (позже ОП уточнил, что среди освобожденных есть операторы дронов Сил беспилотных систем - ред.)".

Детали: По данным Коордштаба, все 307 освобожденных - мужчины рядового и сержантского состава.

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Вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, СБС, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.

В нынешнем обмене возвращаются 27 защитников Мариуполя.

Всего домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Перед этим российское МО заявило, что также получило 307 оккупантов.

Напомним: В пятницу Украина и Россия провели первую часть договоренности об обмене 1000 на 1000, в рамках которой удалось вернуть 390 человек. Из них 270 военных и 120 гражданских граждан.

пленныеобменЗеленский
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