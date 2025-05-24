Поліція показала знищення дрона у Києві під час нічної атаки
Субота, 24 травня 2025, 15:06
З’явилося відео, як у ніч на 24 травня мобільна вогнева група поліції Києва знищила один із російських безпілотників, які атакували українську столицю.
Джерело: пресслужба поліції Києва
Деталі: За офіційною інформацією, безпілотник було успішно знешкоджено влучним пострілом на одній із локацій міста.
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Передісторія:
- У ніч на суботу Росія запустила по Україні 14 балістичних ракет та 250 дронів. Збито вдалося 6 балістичних ракет та 128 безпілотників, ще 117 дронів визнані "локаційно втраченими" та подавленими РЕБ.