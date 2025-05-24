Поліція показала знищення дрона у Києві під час нічної атаки

З’явилося відео, як у ніч на 24 травня мобільна вогнева група поліції Києва знищила один із російських безпілотників, які атакували українську столицю.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Деталі: За офіційною інформацією, безпілотник було успішно знешкоджено влучним пострілом на одній із локацій міста.

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Передісторія: