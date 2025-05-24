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Поліція показала знищення дрона у Києві під час нічної атаки

Українська правдаСубота, 24 травня 2025, 15:06
Поліція показала знищення дрона у Києві під час нічної атаки
Безпілотник Shahed-136 в Києві, 17 жовтня 2022 Фото: Reuters

З’явилося відео, як у ніч на 24 травня мобільна вогнева група поліції Києва знищила один із російських безпілотників, які атакували українську столицю.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Деталі: За офіційною інформацією, безпілотник було успішно знешкоджено влучним пострілом на одній із локацій міста.

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Передісторія:

  • У ніч на суботу Росія запустила по Україні 14 балістичних ракет та 250 дронів. Збито вдалося 6 балістичних ракет та 128 безпілотників, ще 117 дронів визнані "локаційно втраченими" та подавленими РЕБ.

поліціяШахед
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