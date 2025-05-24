Полиция показала уничтожение дрона в Киеве во время ночной атаки

Беспилотник Shahed-136 в Киеве, 17 октября 2022 года Фото: Reuters

Появилось видео, как в ночь на 24 мая мобильная огневая группа полиции Киева уничтожила один из российских беспилотников, атаковавших украинскую столицу.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Детали: Согласно официальной информации, беспилотник был успешно нейтрализован точным выстрелом на одной из локаций города.

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