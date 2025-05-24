Полиция показала уничтожение дрона в Киеве во время ночной атаки
Суббота, 24 мая 2025, 15:06
Появилось видео, как в ночь на 24 мая мобильная огневая группа полиции Киева уничтожила один из российских беспилотников, атаковавших украинскую столицу.
Источник: пресс-служба полиции Киева
Детали: Согласно официальной информации, беспилотник был успешно нейтрализован точным выстрелом на одной из локаций города.
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Предыстория:
- В ночь на субботу Россия выпустила по Украине 14 баллистических ракет и 250 дронов. Удалось сбить 6 баллистических ракет и 128 беспилотников. Еще 117 дронов признаны "локационно потерянными" и подавленными средствами РЭБ.