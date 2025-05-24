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Во время ночной атаки РФ на Киев мужчина пытался совершить самоубийство в укрытии

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоСуббота, 24 мая 2025, 16:36
Во время ночной атаки РФ на Киев мужчина пытался совершить самоубийство в укрытии
иллюстративные фото Global Images Ukraine via Getty Images

В одном из укрытий Киева во время массированной атаки РФ в ночь на субботу мужчина пытался совершить самоубийство, он госпитализирован.

Источник: полиция Киева в комментарии УП, Суспільне

Детали: В полиции Киева "Украинской правде" подтвердили факт инцидента.

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Как сообщает Суспільне, мужчина пытался совершить самоубийство в одном из укрытий в Подольском районе столицы.

После этого мужчина 2003 года рождения находился в операционной. Мотивы поступка выясняются.

Предыстория:

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  • В ночь на 24 мая Киев оказался под очередным российским обстрелом БпЛА и баллистики.
  • В результате массированной атаки в Киеве пострадали 15 человек, также БПлА и баллистикой повреждены жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах.

Киевбеспилотникивойна
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