Во время ночной атаки РФ на Киев мужчина пытался совершить самоубийство в укрытии
Суббота, 24 мая 2025, 16:36
В одном из укрытий Киева во время массированной атаки РФ в ночь на субботу мужчина пытался совершить самоубийство, он госпитализирован.
Источник: полиция Киева в комментарии УП, Суспільне
Детали: В полиции Киева "Украинской правде" подтвердили факт инцидента.
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Как сообщает Суспільне, мужчина пытался совершить самоубийство в одном из укрытий в Подольском районе столицы.
После этого мужчина 2003 года рождения находился в операционной. Мотивы поступка выясняются.
Предыстория:
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- В ночь на 24 мая Киев оказался под очередным российским обстрелом БпЛА и баллистики.
- В результате массированной атаки в Киеве пострадали 15 человек, также БПлА и баллистикой повреждены жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах.