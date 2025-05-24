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Купянск на 90% разрушен или поврежден, ситуация критическая – ГВА

Катерина ТищенкоСуббота, 24 мая 2025, 17:56
Купянск на 90% разрушен или поврежден, ситуация критическая – ГВА
разрушения в Купянске, фото ОВА

Город Купянск на Харьковщине разрушен или поврежден на 90%, ситуация в громаде критическая.

Источник: начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телемарафона

Прямая речь: "90% города уже разрушено или повреждено".

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Детали: По словам начальника ГВА, ситуация в громаде "не сложная, а критическая". Враг применяет УАБы, артиллерию, РСЗО, FPV-дроны по центральным частям населенных пунктов.

Он также отметил, что в результате удара УАБа и РСЗО "Ураган" по Купянску 23 мая погибли два коммунальщика (ранее было известно об одном погибшем и одном раненом – ред.).

Беседин сообщил, что сейчас в громаде остается около 1700 гражданских жителей. Он призвал людей эвакуироваться.

Харьковская областьвойна
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