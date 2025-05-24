РФ завдала авіаудару по Cумщині: загинула жінка, є поранений
Субота, 24 травня 2025, 19:10
У Сумській області внаслідок російського авіаудару загинула 51-річна жінка, ще один місцевий мешканець зазнав поранення.
Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Деталі: Російські війська 24 травня завдали удару керованими авіабомбами по селищу Велика Писарівка в Охтирському районі Сумської області. Внаслідок атаки загинула 51-річна жінка, 43-річний місцевий мешканець отримав поранення.
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Пораненому надається необхідна медична допомога.
Унаслідок удару також пошкоджені житлові будинки, на місці працюють рятувальники та інші служби.
Що цьому передувало:
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