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РФ завдала авіаудару по Cумщині: загинула жінка, є поранений

Українська правдаСубота, 24 травня 2025, 19:10
РФ завдала авіаудару по Cумщині: загинула жінка, є поранений
Getty Images

У Сумській області внаслідок російського авіаудару загинула 51-річна жінка, ще один місцевий мешканець зазнав поранення.

Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Деталі: Російські війська 24 травня завдали удару керованими авіабомбами по селищу Велика Писарівка в Охтирському районі Сумської області. Внаслідок атаки загинула 51-річна жінка, 43-річний місцевий мешканець отримав поранення.

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Пораненому надається необхідна медична допомога.

Унаслідок удару також пошкоджені житлові будинки, на місці працюють рятувальники та інші служби.

Що цьому передувало: 

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Сумська областьвійна
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