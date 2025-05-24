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РФ нанесла авиаудар по Сумщине: погибла женщина, есть раненый

Украинская правдаСуббота, 24 мая 2025, 19:10
РФ нанесла авиаудар по Сумщине: погибла женщина, есть раненый
Getty Images

В Сумской области в результате российского авиаудара погибла 51-летняя женщина, ещё один местный житель получил ранение.

Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров

Детали: Российские войска 24 мая нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по посёлку Великая Писаревка в Ахтырском районе Сумской области. В результате атаки погибла 51-летняя женщина, 43-летний местный житель получил ранение.

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Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате удара также повреждены жилые дома, на месте работают спасатели и другие службы.

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Сумская областьвойна
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