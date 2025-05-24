РФ нанесла авиаудар по Сумщине: погибла женщина, есть раненый
Суббота, 24 мая 2025, 19:10
В Сумской области в результате российского авиаудара погибла 51-летняя женщина, ещё один местный житель получил ранение.
Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров
Детали: Российские войска 24 мая нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по посёлку Великая Писаревка в Ахтырском районе Сумской области. В результате атаки погибла 51-летняя женщина, 43-летний местный житель получил ранение.
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Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.
В результате удара также повреждены жилые дома, на месте работают спасатели и другие службы.
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