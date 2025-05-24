Росіянам вдалося закріпитися на Сумщині – DeepState

За даними аналітичного проєкту DeepState, ворогу вдалося закріпитися на Сумщині по відтинку Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка, ця територія тепер позначена на карті як окупована, а не як "сіра зона".

Джерело: DeepState

Дослівно: "Довгий час Сумщину можна було сприймати як сіру зону, адже бійці Сил оборони намагалися і намагаються стримувати ворога, здійснюючи ураження дронами по переміщенню і спробах накопичуватися. В даному районі кацапи використовують піхоту і залучають квадроцикли для швидкого доїзду до заданої точки штурму.

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Однак варто констатувати, що їм вдалося закріпитися по відтинку Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка і вони продовжують здійснювати спроби зайти в Біловоди, а також складною є ситуація в Локнях.

Зокрема, наші підрозділи активно працюють по кацапах в даних населених пунктах. Нещодавно, до прикладу, було ліквідовано ворожу піхоту, яка забігла в будинки в Біловодах, дронщиками ДПСУ".

Деталі: Зазначається, що Силам оборони вдалося дещо стабілізувати різке просування російських військ в глибину Сумщини. Водночас, "екіпажі (Сил оборони – ред.) щодня і щоночі знищують піхоту, яка лізе, як сарана, намагаючись, хоч і з великими втратами, зайняти ще території, адже після витіснення нас з Курщини у них в планах було створення "буферної зони" на Сумщині, що цілком логічно і очікувано в даному сценарії розвитку подій".

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DeepState у суботу також повідомив, що ворог просунувся біля Одрадного, Троїцького, в Новенькому, Басівці та Журавці.

Починаючи з 24 травня, частина території на Сумщині в районі населених пунктів Веселівка, Журавка, Новеньке та Басівка позначена як окупована росіянами.

Що передувало: У суботу в Сумській ОВА спростували інформацію про нібито встановлення контролю російських військ над населеним пунктом Юнаківка в Сумській області, яку поширили прокремлівські ресурси.